Иваново, 15 октября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту изготовления поддельной справки о наличии антител к COVID-19 возбудили в полиции Иваново. Фальшивый документ предоставила продавец магазина, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Yarregion.ru Рейд

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Сотрудники полиции вышли в рейд по проверке соблюдения эпидемиологических регламентов. В одном из крупных продовольственных магазинов Иваново администрация предъявила проверяющим лабораторные медицинские заключения о наличии у работников антител к COVID-19, что давало право на осуществление трудовой деятельности. Однако один документ вызвал у полицейских сомнение в подлинности

«Установлено, что 31-летняя обладательница справки на самом деле биологический материал для проведения теста не сдавала. Она купила документ через сеть Интернет за 1 500 рублей и предъявила её работодателю. Полицейские фальшивую справку изъяли», — уточнили в пресс-службе.

В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев.