В Иваново возбудили дело о фальшивой справке на антитела к COVID-19
Иваново, 15 октября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту изготовления поддельной справки о наличии антител к COVID-19 возбудили в полиции Иваново. Фальшивый документ предоставила продавец магазина, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе регионального УМВД.
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Сотрудники полиции вышли в рейд по проверке соблюдения эпидемиологических регламентов. В одном из крупных продовольственных магазинов Иваново администрация предъявила проверяющим лабораторные медицинские заключения о наличии у работников антител к COVID-19, что давало право на осуществление трудовой деятельности. Однако один документ вызвал у полицейских сомнение в подлинности
В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев.