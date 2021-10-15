Тбилиси, 15 октября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Грузии из-за пандемии коронавируса продолжается перевод ряда школ на дистанционную форму обучения, сообщает 15 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

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По данным министерства образования и науки Грузии, за последнюю неделю на дистанционную форму обучения перешли ещё 687 классов в 108 школах. Из-за увеличения количества заболевших в школах усилен контроль за ситуацией.

Доля вакцинированных учителей и членов персонала школ на сегодняшний день достигло 69%. Министерство призывает учителей и учеников активно участвовать в процессе вакцинации.

Напомним, что в Грузии к настоящему времени заболело коронавирусом уже свыше 611 тысяч человек.