София, 15 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Находящийся с рабочим визитом в Болгарии вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс призвал к закрытию работающих на угольном топливе теплоэлектростанций республики и к плавному переходу болгарской экономики на «зеленую энергетику». Об этом 15 октября сообщила софийская газета «Дума».

Этот господин уплатил за все! Карикатура

По словам европейского чиновника, официальная София «должна сделать ставку на экологически чистые виды производства электричества и тепла».

«Это может быть энергия солнца или ветра, которую сегодня используют практически во всех странах Европы, — подчеркнул он. — Брюссель готов предоставить Болгарии дополнительные средства на реализацию соответствующих разработок».

Впрочем, как отметил Тиммерманс, для этого властям Болгарии «придется закрыть угольные шахты и ряд ТЭС». На вопрос, как быть с персоналом подлежащих закрытию предприятий, вице-президент ЕК не ответил.

Напомним, Тиммерманс находится в Болгарии по приглашению правительства этой страны. В ходе своей поездки он намерен ознакомиться с планами руководства республики по внедрению так называемых альтернативных энергетических проектов.

Утром 15 октября представители ряда болгарских профсоюзных движений попытались воспрепятствовать выступлению вице-президента ЕК в столице Болгарии. Демонстранты скандировали лозунги «Нет — закрытию угольных шахт!» и «ТЭС — наше будущее!».