Вице-президент Еврокомиссии призвал к закрытию угольных ТЭС Болгарии
София, 15 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Находящийся с рабочим визитом в Болгарии вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс призвал к закрытию работающих на угольном топливе теплоэлектростанций республики и к плавному переходу болгарской экономики на «зеленую энергетику». Об этом 15 октября сообщила софийская газета «Дума».
По словам европейского чиновника, официальная София «должна сделать ставку на экологически чистые виды производства электричества и тепла».
«Это может быть энергия солнца или ветра, которую сегодня используют практически во всех странах Европы, — подчеркнул он. — Брюссель готов предоставить Болгарии дополнительные средства на реализацию соответствующих разработок».
Впрочем, как отметил Тиммерманс, для этого властям Болгарии «придется закрыть угольные шахты и ряд ТЭС». На вопрос, как быть с персоналом подлежащих закрытию предприятий, вице-президент ЕК не ответил.
Напомним, Тиммерманс находится в Болгарии по приглашению правительства этой страны. В ходе своей поездки он намерен ознакомиться с планами руководства республики по внедрению так называемых альтернативных энергетических проектов.
Утром 15 октября представители ряда болгарских профсоюзных движений попытались воспрепятствовать выступлению вице-президента ЕК в столице Болгарии. Демонстранты скандировали лозунги «Нет — закрытию угольных шахт!» и «ТЭС — наше будущее!».