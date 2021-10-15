Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. С июля 2021 года по настоящее время 2387 организаций Санкт-Петербурга получили официальный иммунный статус «Вакцинирован», подтверждающий, что доля привитых от COVID-19 работников у них составляет не менее 60 процентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Как сообщили 15 октября в Смольном, всего в городе выдано 4210 соответствующих QR-кодов, поскольку некоторые предприятия, имеющие филиалы, получили по несколько QR-кодов, подтверждающих статус «Вакцинирован».

"Лидерами по наличию иммунного статуса стали организации розничной торговли и общественного питания. Их работники имеют постоянный контакт с большим количеством людей. На них лежит ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье посетителей», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он вновь призвал граждан и бизнес наращивать темпы вакцинации, что даст возможность быстрее восстановить сферы, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса.

Всего с июля этого года в адрес властей поступили заявки от 5604 организаций по более чем десяти тысячам адресов. Доля привитых сотрудников определяется после проверки их сертификатов через Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

Напомним, предприятия транспортной отрасли Санкт-Петербурга к 15 октября вакцинировали не менее 80% своих сотрудников.