Всеволожск, Ленинградская область, 15 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. После череды жалоб на работу следственного отдела по городу Всеволожск Следственного управления СК России по Ленинградской области глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату своего ведомства организовать встречу с местными жителями. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе СКР.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

Как отметили в ведомстве, Бастрыкин поручил всесторонне и объективно проанализировать и оценить деятельность всеволожского подразделения. Кроме того, центральному аппарату поручено подготовить статистические данные по работе отдела за последние пять лет, в том числе проанализировать обращения граждан Всеволожского района, поступающие в СК России.

«Председатель СК России поручил подчиненным организовать специальный прием граждан — жителей Всеволожского района Ленинградской области 20 октября 2021 года», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что при выявлении случаев небрежного рассмотрения ранее поданных обращений граждан и волокиты будут применены самые жёсткие меры вплоть до увольнение следователей.

Ранее стало известно, что к главе СК России обратились две женщины с жалобой на несвоевременное возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») по факту гибели их родственника в частном доме в Всеволожском районе Ленинградской области в октябре 2020 года.

Глава СК России заслушал доклад о ходе расследования, поручил назначить дополнительные экспертизы по данному уголовному делу с привлечением Судебно-экспертного центра СК России и Главного управления криминалистики СК России и в кратчайшие сроки представить результаты. Александр Бастрыкин остался недоволен работой следственного отдела по городу Всеволожску и назначил служебную проверку в отношении его руководителя Александра Демченко и следователя Владислава Мегрелова.