Ереван, 15 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 15 616 исследований на коронавирус, из которых 1765 дали положительный результат. Об этом 15 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 278 431 носителя коронавируса. Из них 252 211 справились с инфекцией, в том числе 881 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 19 275 носителей коронавируса. За сутки их стало больше на 845 человек. Смерть в республике зарегистрировали у 6945 пациентов с COVID-19, из которых 39 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 12 522 тестов на коронавирус 1589 были с положительным результатом. 754 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 29 пациентов с COVID-19.