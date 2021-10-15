Минск, , 15:49 — REGNUM Анонсированная властями Белоруссии уголовная ответственность за подписки и чтение диссидентских телеграм-каналов вызвала резко негативную реакцию в обществе. «Увы, последний год показал, что в нашей стране работают даже самые абсурдные законы», — констатировал в комментарии изданию «Политринг» председатель движения «Гражданское согласие», белорусский политик Артём Агафонов.

Белоруссия Amnesty.org

Инфоповод: Власти Белоруссии угрожают тюрьмой подписчикам оппозиционных ТГ-каналов

«Можно запрещать сами каналы, ссылки на них, но вводить уголовную ответственность за подписку — это все равно, что сажать в тюрьму за прочитанные книги, просмотренные фильмы или прослушанные анекдоты. Сам факт того, что человек читает экстремистский контент не делает его преступником. В противном случае первыми кандидатами на тюремный срок стали бы официозные пропагандисты вроде Азаренка, которые регулярно ссылаются на экстремистские каналы», — подчеркнул лидер белорусского «Гражданского согласия».

Тем временем: МВД Белоруссии отчиталось за разоблачение администраторов телеграм-каналов

По его мнению, введенный властями постсоветской республики запрет фактически стал признанием поражения государственных СМИ и идеологической вертикали. Агафонов констатировал: «Они оказались неспособны противостоять влиянию оппозиционных телеграм-каналов настолько, что ввели наказание за их чтение. Подобного не было даже в Советском Союзе, где «вражьи голоса» хоть и глушили, но не сажали в тюрьму тех, кто их слушает».

Читайте аналитику сюжета: Протесты в Белоруссии