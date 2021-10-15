Тбилиси, 15 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава может быть оштрафован за нарушение карантинного режима. Об этом 15 октября сообщил журналистам замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

Георгий Арчилович Угулава

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Он прокомментировал сообщения о том, что Угулава 14 октября посетил многолюдный митинг в Тбилиси, хотя за неделю до этого бывший мэр сообщил, что заразился коронавирусом. В этом случае он должен был находится дома на изоляции.

«Что касается Гиги Угулавы, если он нарушил правила карантина, его за это оштрафуют», — сказал Дарахвелидзе.

Сам Угулава ранее заявил, что перед тем, как пойти на акцию, прошел тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Напомним, Угулава ранее был осуждён за участие в хищении денег из бюджета Тбилиси, когда был мэром города. Он вышел на свободу после того, как его помиловала президент страны Саломе Зурабишвили. 30 октября он будет участвовать во втором туре выбором мэра города Поти.