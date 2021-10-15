Москва, 15 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. На российском авторынке появились новые кроссоверы Changan Uni-K и Uni-T. Об этом сообщает издание «Китайские автомобили».

Globalchangan.com Кроссовер Changan UNI-T

Стоит отметить, что компания Changan планировала представить в России новый кроссовер Uni-K во второй половине 2021 года. Однако пока официального дебюта не произошло, но модели уже появились на авторынке. Из КНР могут привезти абсолютно новые авто или с небольшим пробегом.

Кроссовер Changan Uni-K был представлен на автомобильной выставке в Шанхае в ноябре прошлого года. В конце августа текущего года был представлен Changan Uni-T 2022 модельного года.

Ранее в Китае прошел дебют модели CS75 Blue Whale Edition. Габариты новинки составляют: 4650×1850×1715 мм, а размер колесной базы — 2700 мм.

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