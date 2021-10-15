Воронеж, 15 октября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области обратился к руководителям негосударственных медицинских организаций с просьбой выделить врачей для работы в ковид-госпиталях, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из-за высокого роста заболеваемости COVID-19 в регионе задействованы уже все кадры государственной системы здравоохранения.

«Мы обращаемся к вам с просьбой выделить и направить медработников, имеющих действующий сертификат специалиста, — для работы в ковидных отделениях поликлиник и стационаров.

Мы надеемся на ваше понимание и сотрудничество. Победить эту болезнь мы сможем, только мобилизовав все силы. Если вы готовы работать в COVID-отделениях, обращайтесь в отдел кадровой и правовой работы департамента здравоохранения Воронежской области», — говорится в обращении