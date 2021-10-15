Цхинвал, 15 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток выявили 123 новых случая заражения коронавирусом в результате 323 лабораторных исследований. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 15 октября сообщила агентству «Рес».

Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 7275 носителей SARS-CoV-2, из них 5635 выздоровели, в том числе 55 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 1640 носителей коронавируса.

Днём ранее, в Южной Осетии выявили 85 случаев заражения коронавирусом в ходе 283 исследований. 30 человек за это время были признаны выздоровевшими.

Стоит отметить, что в Южной Осетии растёт число активных случаев заражения коронавируса, в том числе тех, кто нуждается в госпитализации.