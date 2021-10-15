София, 15 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Правительство Болгарии не намерено объявлять введение в стране чрезвычайных мер по борьбе с коронавирусом и осуществлять соответствующую всеобщую вакцинацию. Об этом 15 октября в Софии заявил министр здравоохранения болгарского временного правительства Стойчо Кацаров, передает БТВ.

NIAID Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

«На данном этапе (развития пандемии в Болгарии) нет никакой необходимости в тотальной изоляции и обязательных прививках, — отметил, в частности, он. — Получение подобной медпомощи должно осуществляться исключительно на добровольной основе».

По словам С. Качарова, в настоящее время официальная София рассматривает вопрос о введении «зеленого сертификата» для граждан, не являющихся носителями коронавируса.

«Пройдя тест на наличие антител, любой житель Болгарии сможет беспрепятственно посещать общественные заведения, включая кафе, кинотеатры и спортзалы», — подчеркнул министр.

Глава болгарского минздрава напомнил, что власти страны санкционировали закупку 1 миллиона тестов на антигены коронавируса. Согласно официальной информации, по состоянию на 15 октября число выявленных граждан Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 534 тыс. человек. Из них скончались 22 102 пациента.