Подгорица, 15 октября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 55,2 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 50 процентов, сообщает институт общественного здравоохранения.

Admobninsk.ru Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 252 330 человек или 40,7 процента, а вторую — 228 492 человека или 36,9 процента от общей численности населения. Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.