Подгорица, 15 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. 40 000 доз вакцины Sputnik V прибыли 15 октября в Черногорию, сообщило министерство здравоохранения.

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Поставка вакцины является результатом двусторонних переговоров между правительством Черногории, с группой экспертов, состоящей из компетентных представителей правительства России и производителей препарата.

«Я рада сообщить, что сегодня в Черногорию прибыл контингент из 40 000 доз вакцины Sputnik V, который продолжил поставки вакцины от этого производителя. Таким образом, 20 000 граждан, которые с нетерпением ждут этой вакцины, будут иметь возможность с завтрашнего дня получить первую дозу, а затем вторую и пройти полную иммунизацию Sputnik V «, — сказала министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович.

По словам министра, Черногория за все время получила 920 тысяч доз вакцин от различных производителей, в том числе: Pfizer, Astra Zeneka, Sinopharm, Sputnik V. В ближайшее время ожидается поступление 100 тысяч доз вакцины Sinovac.