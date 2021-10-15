Минск, 15 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Власти Белоруссии запугивают граждан уголовным наказанием за чтение диссидентских телеграм-каналов. Подписку на такие каналы уже приравняли к финансированию «экстремизма».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

С очередными угрозами в адрес сограждан выступила член Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Лилия Ананич. На днях глава правительства Роман Головченко назначил её председателем новосозданной республиканской «экспертной» комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма. Комиссия не имеет статуса экспертного органа, а её члены не являются экспертами ни по экстремизму, ни по нацизму.

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В комментарии «Спутник Беларусь» Ананич прокомментировала скандальное постановление совмина №575 от 12 октября «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Гостелевидение Белоруссии утверждает, что, согласно этому документу, «подписчиков запрещенных Telegram-каналов начнут приравнивать к участникам экстремистского формирования», читателям их материалов «грозит до 7 лет лишения свободы по статье 361−1».

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«С точки зрения законодательства определено, что уголовно наказуемо и деяние, и подписка на экстремистские Telegram-каналы. Условно говоря, суд признал канал экстремистским — комиссия только делает вывод о наличии либо отсутствии в этом канале признаков экстремизма», —заявила Ананич.

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Она сообщила также: «Подписчики — давайте по-прежнему будем читать, тем самым финансировать эти каналы. Потому что количество подписок — это еще и косвенное финансирование ресурса. Поэтому коль уголовен (канал), подписка — это содействие экстремизму. Вот это каждый себе должен зарубить на носу, что пора перестать заниматься абы чем в этой жизни. Продумать, что мы читаем, что мы делаем, а не просто любопытствовать и смотреть на убийства в прямом эфире или детскую порнографию. Если идти по такому пути, то извините, нужно ограждать основную часть населения от подобного и воздавать каждому по заслугам».

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