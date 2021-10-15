Рига, 15 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Обычные медицинские маски в борьбе с коронавирусом доказали свою состоятельность, но не способны эффективно противостоять распространению ковид-эпидемию. Об этом сообщил латвийский портал rus.jauns.lvсо ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Наталья Диева Маска

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Так, эксперты министерства здравоохранения рекомендуют ежедневно использовать маски FFP2 более высокого качества. Одно из предложений министерства здравоохранения состоит в том, что в ближайшие недели, когда маски нового типа станут доступны в магазинах или будут раздавать нуждающимся в них, то в общественном транспорте, возможно, именно их ношение и будет объявлен обязательным.

Эту информацию подтвердил министр транспорта Талис Линкайтс, который в эфире местного телеканала TV24 отметил, что скоро пассажирам общественного транспорта могут понадобиться респираторы.

«Я призываю к покупке и ежедневному использованию масок FFP2, особенно в общественном транспорте. Эпидемиологическая ситуация серьезна, и повышенная осторожность при контакте с другими людьми отвечает нашим интересам», — заявил министр.

Высококачественный респиратор FFP2 предназначен для одноразового использования (до 4 часов). Сообщается, что он фильтрует не менее 95% частиц, обнаруженных в воздухе. Он производится с воздушным клапаном и является пятислойный.