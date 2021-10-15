Белгород, 15 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Белгородской области 15 октября подтверждено 282 новых случая заражения коронавирусом, что на 11 больше, чем за предыдущие сутки и стало новым рекордом. Выздоровел ещё 201 пациент, зарегистрировано четыре летальных исхода, в ом числе скончалась жительница Курской области 1938 года рождения. На вакцинацию от COVID-19 подана 2 691 заявка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлено 57 327 носителей инфекции. Справился с заражением 50 031 человек, осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 1 233 пациентов.

В стационарах находятся 1 682 человека, получает амбулаторную помощь 4 381 житель, ещё 16 162 белгородца направлены на самоизоляцию.

Двукратные прививки получил 722 991 доброволец, с начала прививочной кампании на вакцинацию подано 774 612 заявок.