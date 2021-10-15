Берлин, , 15:04 — REGNUM Социал-демократическая партия Германии победила на выборах в бундестаг, набрав 25,7% голосов. Об этом свидетельствуют окончательные результаты, которые представлены 15 октября на сайте ЦИК Германии.

Бундестаг

Блок ХДС/ХСС набрал 24,1% — это стало худшим результатом в истории консервативного блока.

Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5%, «Союз-90"/"Зеленые» — 14,8%, правопопулистская «Альтернатива для Германии» — 10,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, германская газета Bild предрекла Армина Лашету скорую отставку с поста председателя ХДС. Провал его политической карьеры связан с проигрышем консерваторов (блока ХДС/ХСС) на парламентских выборах в Германии 26 сентября.