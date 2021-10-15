Москва, 15 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Венесуэльские власти рассчитывают на то, что они получат еще 10 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 15 октября заявил министр промышленности и национального производства Венесуэлы Хорхе Арреаса, возглавляющий делегацию своей страны на заседании российско-венесуэльской межправительственной комиссии в Москве.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

«Мы получили более трех миллионов доз вакцины «Спутник V». И мы надеемся, что в скором времени получим десять миллионов доз», — приводит его слова ТАСС.

Также Арреаса добавил, что целью властей Венесуэлы является вакцинация от нового заболевания 70% населения страны и начало вакцинации несовершеннолетних.

Помимо того, он добавил, что власти боливарианской республики ценят огромную бескорыстную поддержку российских властей в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» была доставлена в Венесуэлу.