Сухум, 15 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Абхазии в последнее время ухудшилась из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения республики Эдуард Бутба на заседании Координационного штаба. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Среднесуточные показатели заболеваемости в последнее время растут, 12 октября был поставлен антирекорд по суточной выявляемости заболевания — 235 человек», — сказал Бутба.

Он отметил, что в медицинских учреждениях Абхазии и в мобильном госпитале Минобороны РФ, развёрнутом в Сухуме, почти не осталось мест для пациентов с COVID-19. Планируется развернуть еще 240 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии, по данным на 14 октября, за последние сутки выявили 171 случай заражения коронавирусом. На лечении в больницах находятся 293 пациента с COVID-19, в том числе 95 — в российском военном госпитале.