Подгорица, 15 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Черногорию доставлена партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 15 октября сообщает черногорский минздрав.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

«Я рада сообщить черногорским гражданам и всей общественности, что в Черногорию прибыла партия из 40 тыс. доз вакцины «Спутник V» против инфекции COVID-19, которая продолжает поступать от производителя», — заявила по этому поводу министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович.

Также она добавила, что в результате этого 20 тыс. граждан с 16 октября смогут получить российский препарат и поблагодарила правительство РФ «за его понимание, готовность и вклад в скорейшую доставку вакцин в Черногорию».

Отметим, во данным национального телевидения Черногории RTCG, в данный момент в республике свыше 252 тыс. человек (40,7% от общего населения страны) получили первую дозу вакцины от COVID-19 и свыше 228 были полностью вакцинированы от нового заболевания.