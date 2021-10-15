Тбилиси, , 14:42 — REGNUM Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили можно выпустить на свободу, если его помилует действующий президент страны Саломе Зурабишвили. Об этом 15 октября заявил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Бека Басилая.

Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии. Канал Georgian Public Broadcaster

Он отметил, что ранее Зурабишвили сказала, что Саакашвили не получит от неё помилования. Адвокат считает, что это могло быть сказано перед выборами, чтобы улучшить позиции правящей партии «Грузинская мечта».

«У нас были прецеденты, когда по политическим делам она (Зурабишвили, — прим. ИА REGNUM) приняла решение освободить политзаключенных, несмотря на сделанные ею до этого заявления. А более крупной фигуры в политическом заключении в истории Грузии, чем Михаил Саакашвили не было», — сказал Басилая.

Напомним, Саакашвили взяли под стражу 1 октября и поместили в тюрьму в Рустави. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения по двум уголовным делам. Ещё два дела находятся на рассмотрении в суде. Кроме того, экс-президента обвиняют в нарушении госграницы Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили не выйдет из тюрьмы до окончания срока — Кобахидзе