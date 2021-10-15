Рига, 15 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. С 18 октября медучреждения Латвии прекращают оказывать плановые услуги. Об этом сообщил местный порталrus.jauns.lv со ссылкой на решение Государственной оперативной медицинской комиссии.

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Решение принято, поскольку для лечения неотложных и острых случаев, а также для все возрастающего количества ковид-больных нужно найти дополнительные медицинские ресурсы и перепрофилировать койки.

Каждое медицинское учреждение индивидуально свяжется с пациентом, чтобы рассказать, какую именно услугу отложат. Но больные не потеряют место в очереди — и когда плановые услуги вновь будут оказываться, у записавшихся будет приоритет, подчеркнули в комиссии.

Это не первый подобный случай. Впервые отмена планового медицинского лечения произошла в Латвии в начале эпидемии коронавируса — весной 2020 года.