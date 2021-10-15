Вашингтон, 15 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В американском издании The National Interest 11 октября вышла любопытная статья за подписью бывшего кадрового офицера армии США Дэвида Пайна. Автор предлагает разделить мир между Россией, Китаем и США на сферы влияния, что позволит обезопасить США на некоторое время, за которое Америка «восстановит свой ядерный арсенал и стратегические оборонительные возможности».

Иван Шилов ИА REGNUM Сша Россия

По словам Пайна, если Россия будет спокойна за свои западные границы, она обратит внимание на Восток, что приведёт к охлаждению отношений между Москвой и Пекином, так как сейчас главную опасность для США представляет китайско-российское военное и военно-техническое сотрудничество.

Идея не нова, напомнили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Ещё Киссинджер настаивал, что отношения США с РФ и КНР должны быть лучше, чем отношения между Россией и Китаем.

Подобная инициатива ещё раз подтверждает, что Вашингтон прекрасно осознает потерю былого влияния и всеми силами пытается стравить друг с другом своих главных соперников. Кремлю ни в коем случае не стоит отказываться от альянса с Поднебесной, но и не стоит упускать возможностей договариваться с США, чтобы защитить свои национальные интересы за пределами собственной территории. Если слабеющий бывший гегемон панически бежит из Афганистана или перестаёт давить санкциями на «Северный поток — 2», то этим нужно пользоваться. Но все договорённости с Америкой не должны разрушать российско-китайское стратегическое партнёрство, уверены в Институте РУССТРАТ.

Реальный передел мира станет возможен после того, как человечество избавится от финансово-экономического диктата Pax Americana. Пока США удаётся обмен реальных ресурсов, товаров и услуг на необеспеченные бумажки, строительство более справедливого мироустройства на Земле невозможно, считают аналитики.