Каракас, , 14:32 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро ратифицировал приказ Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB) о корректировке планов по противодействию боевым группам, прибывающим с территории Колумбии. Об этом пишет Prensa Latina.

Николас Мадуро (сс) Eneas De Troya

На встрече с генеральным штабом FANB и командирами тактических подразделений президент подтвердил свое нетерпимое отношение к попыткам военизированных группировок, связанных с наркоторговлей, установить и закрепить свое присутствие на территории Венесуэлы.

В этой связи Мадуро подчеркнул важность наращивания потенциала разведки и контрразведки для выявления преступных группировок, проникающих в страну с целью нападения на стратегические объекты и попыток нарушить национальную стабильность в преддверии выборов 21 ноября.

Президент Венесуэлы подчеркнул, что вооруженные силы будут гарантировать безопасность граждан во время предстоящих выборов, задействовав так называемый «План Республика».