Москва, 15 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Венесуэла получила более трёх миллионов доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил министр промышленности и национального производства Венесуэлы Хорхе Арреаса, который возглавляет делегацию своей страны на заседании российско-венесуэльской межправительственной комиссии в Москве.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

«Мы получили более трех миллионов доз вакцины «Спутник V». И мы надеемся, что в скором времени получим десять миллионов доз», — сказал Арреаса.

По его словам, цель страны — выйти на уровень вакцинации 70% населения, а также начать вакцинацию несовершеннолетних: «И это, конечно, огромная поддержка со стороны Российской Федерации, бескорыстная поддержка, и мы ее очень ценим».