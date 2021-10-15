Киев, 15 октября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон назвал заявления российского руководства об увеличении транзита газа через Украину в 2021 году «манипуляциями».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

По его словам, Газпром якобы трижды уменьшал транзит через Украину в 2021 году.

«Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году имеют манипулятивный характер», — написал он в Facebook.

Макогон добавил, что сейчас физически транспортируется значительно меньше газа, чем по контракту.

По данным компании, Украина с января по сентябрь 2021 года обеспечила транзит в Евросоюз 32,7 млрд кубометров газа, что на 17,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макогон заявил, что украинские подземные хранилища газа (ПХГ), которые являются наиболее крупными в Европе, могут быть использованы для создания европейских стратегических запасов голубого топлива.

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