Киев назвал манипуляциями заявления о росте транзита газа через Украину
Киев, 15 октября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон назвал заявления российского руководства об увеличении транзита газа через Украину в 2021 году «манипуляциями».
По его словам, Газпром якобы трижды уменьшал транзит через Украину в 2021 году.
Макогон добавил, что сейчас физически транспортируется значительно меньше газа, чем по контракту.
По данным компании, Украина с января по сентябрь 2021 года обеспечила транзит в Евросоюз 32,7 млрд кубометров газа, что на 17,2% меньше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макогон заявил, что украинские подземные хранилища газа (ПХГ), которые являются наиболее крупными в Европе, могут быть использованы для создания европейских стратегических запасов голубого топлива.
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