Москва, 15 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Россия поставила в Венесуэлу почти четыре миллиона доз вакцины «Спутник V». Об этом в ходе межправительственной комиссии двух стран заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Gov39.ru Вакцина «'ЭпиВакКорона'»

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«С конца 2020 года российской стороной поставлено в Венесуэлу 3,860 млн доз вакцины «Спутник V», порядка 600 тысяч упаковок антиковидного препарата «Авифавир». Состоялась регистрация регуляторными органами Венесуэлы российских вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V», — сказал Борисов.

Он назвал символичным тот факт, что Венесуэла стала первым зарубежным государством, с которым подписано соглашение о поставке «ЭпиВакКороны»: «Рассчитываем, что в скором времени перейдем к практической реализации этого проекта».