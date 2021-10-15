Москва, 15 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Актриса и телеведущая, заслуженная артистка России Лариса Гузеева на протяжении трех недель продолжает находиться в больнице в Коммунарке, в которой проходит лечение от последствий COVID-19. Она сообщила об этом 15 октября на своей странице в соцсети Instagram.

Скриншот с YouTube Лариса Гузеева

«Я пока в Коммунарке. Три недели», — написала в своем сообщении Гузеева. Также она поблагодарила своих подписчиков за поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября Лариса Гузеева сообщила, что она проходит лечение от коронавирусной инфекции в больнице в Коммунарке.

Отметим, актриса наиболее известна по исполнению ролей в таких фильмах, как «Жестокий романс» (1984), «Секретный фарватер» (1986), «Патриотическая комедия» (1992), а также в качестве телеведущей программы «Давай поженимся!» на Первом канале.