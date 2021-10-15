Волгоград, 15 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Волгоградской области 15 октября впервые подтверждено 378 новых случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 275 пациентов, скончались от осложнений 26 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 27 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 97 586 носителей инфекции, справились с заражением 86 730 жителей, осложнения при коронавирусе унесли жизни 3 130 человек.

Лечатся от COVID-19, в том числе в амбулаторных условиях, 7 726 пациентов.