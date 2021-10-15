Архиерейский собор перенесен синодом РПЦ на май 2022 года
Москва, 15 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Решение из-за сложной эпидемической обстановки перенести Архиерейский собор, намеченный к проведению в ноябре текущего года, на май 2022 года принял Священный синод Русской православной церкви (РПЦ). Об этом 15 октября сообщается в решениях Синода от 15 октября, которые обнародованы на официальном портале РПЦ.
«В связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского собора на май 2022 года, определив датами его заседаний 26−29 мая 2022 года», — говорится в журнале Священного синода.
При этом первоначально проведение Архиерейского собора РПЦ было намечено на период с 15 по 18 ноября нынешнего года.
Также, согласно решению Синода, перенесены общецерковные праздничные мероприятия по случаю 75-летия со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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