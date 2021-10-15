Москва, 15 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Решение из-за сложной эпидемической обстановки перенести Архиерейский собор, намеченный к проведению в ноябре текущего года, на май 2022 года принял Священный синод Русской православной церкви (РПЦ). Об этом 15 октября сообщается в решениях Синода от 15 октября, которые обнародованы на официальном портале РПЦ.

Patriarchia.ru Заседание Священного Синода РПЦ

«В связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского собора на май 2022 года, определив датами его заседаний 26−29 мая 2022 года», — говорится в журнале Священного синода.

При этом первоначально проведение Архиерейского собора РПЦ было намечено на период с 15 по 18 ноября нынешнего года.

Также, согласно решению Синода, перенесены общецерковные праздничные мероприятия по случаю 75-летия со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за последние 24 часа выявили 31 196 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.