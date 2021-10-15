Глава Туркмении высказался за участие СНГ в создании транспортных коридоров
Ашхабад, 15 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Странам-участникам СНГ необходимо создать транспортные коридоры по линиям «Север — Юг» и «Восток — Запад», завил 15 октября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Туркменский лидер подчеркнул важность продвижения экономических векторов и интересов СНГ за географические пределы Содружества, интегрирование в проекты Содружества сопредельных стран и соседних регионов.
Он добавил, что решающим фактором успешного сотрудничества в этих сферах является деятельное участие стран Содружества в создании устойчивых транспортно-транзитных коридоров по линиям «Север — Юг» и «Восток — Запад».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам — участницам СНГ активизировать торгово-экономическое сотрудничество и переосмыслить подходы к нему.
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