Ашхабад, 15 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Странам-участникам СНГ необходимо создать транспортные коридоры по линиям «Север — Юг» и «Восток — Запад», завил 15 октября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Совета глав государств СНГ

Туркменский лидер подчеркнул важность продвижения экономических векторов и интересов СНГ за географические пределы Содружества, интегрирование в проекты Содружества сопредельных стран и соседних регионов.

«В первую очередь это касается транспортно-транзитной инфраструктуры, оптимизации и расширения поставок энергоносителей и прокладки новых линий связи и коммуникаций», — сказал Бердымухамедов на саммите СНГ в режиме видеоконференции.

Он добавил, что решающим фактором успешного сотрудничества в этих сферах является деятельное участие стран Содружества в создании устойчивых транспортно-транзитных коридоров по линиям «Север — Юг» и «Восток — Запад».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам — участницам СНГ активизировать торгово-экономическое сотрудничество и переосмыслить подходы к нему.

Читайте также: Путин призвал страны СНГ внимательно отслеживать ситуацию в Афганистане