Черкесск, 15 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесию выбрали для отдыха в 2021 году свыше 1,440 млн туристов. По сравнению с 2020 годом рост турпотока составил 27%, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Arhyz-resort.ru Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии

Наибольшее число туристов побывало во всесезонном туристическом кластере «Архыз» — около 750 тыс. человек. Немного менее популярным стал старейший курорт Карачаево-Черкесии Домбай. Его посетили в течение девяти месяцев 2021 года более 600 тыс. человек.

По прогнозам властей республики, до конца текущего года в регионе побывают еще около 300 тыс. туристов.

«Турпоток к концу года составит около 1,7 млн человек. При этом в 2020 году Карачаево-Черкесию посетили более 1,5 млн туристов и экскурсантов», — говорится в сообщении пресс-службы.

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