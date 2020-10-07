Черкесск, , 14:49 — REGNUM Турпоток на курорты Карачаево-Черкесии в 2020 году составил 935 тыс. человек. Это пока меньше, чем было запланировано, но активизация туристов в августе — сентябре позволяет надеяться на увеличение показателей до конца года, хотя они и не покроют прогнозных значений.

«В 2019 году курорты Карачаево-Черкесии посетило более 1,5 млн туристов, а в 2020 году прогнозировалось, что турпоток вырастет до 1,7 млн человек. Однако ввиду пандемии аналитики исключили возможность прироста», — цитирует представителя министерства туризма, курортов и молодежной политики республики «Интерфакс-Юг».

Наибольшей популярностью у туристов пользовался курорт «Домбай», на котором с начала года побывало 445 тыс. гостей. В «Архызе» отдохнули 410 тыс. туристов, еще 80 тыс. посетили экстрим-парк в туркомплексе «Медовые водопады».

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