В Ростове-на-Дону вакцинировали от COVID-19 более 66% горожан
Ростов-на-Дону, 15 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону прививку от COVID-19 получили более 66% горожан. Об этом сообщает городское управления здравоохранения.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Вакцины «Гам-КОВИД-Вак»
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В настоящее время привито 611 857 человек, что составляет 66,1% от нормативного плана. Предполагается, что участниками вакцинации станут 925 473 человека — 80% взрослого населения областного центра.
Ревакцинацию прошли 9 812 жителей Ростова-на-Дону. Прививочные пункты располагают 82 825 дозами антиковидной вакцины.