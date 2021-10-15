Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В стационарах Петербурга, принимающих пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, в настоящее время находится 6975 пациентов, это на 112 человек больше, чем было в больницах в предыдущие сутки, сообщили 15 октября в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в «красной зоне» в Госпитале для ветеранов войн Петербурга

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За последние сутки в Северной столице с коронавирусом госпитализировали 493 пациента. Это на 62 человека меньше, чем сутками ранее. Выписано из больниц за последние сутки 442 человека.

В реанимациях коронавирусных стационаров в настоящее время находится 617 пациентов (+10 к показателю предыдущих суток), в том числе 301 пациент подключен к аппаратам ИВЛ (+18).

В Петербурге на 15 октября свободны 29,11% коронавирусных коек (от норматива Минздрава). Всего в городе развернуто 8326 таких коек в 14 городских и трех федеральных стационарах.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге, по состоянию на 15 октября, находится 33 475 человек, это на 841 человека больше, чем лечилось дома сутками ранее.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге вновь снизился и составляет на сегодня 0,88 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Этот показатель демонстрирует, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 14 октября в Петербурге выявили 2632 новых носителя коронавирусной инфекции. Выздоровели 2359 человека, скончались 62 человека.