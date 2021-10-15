Екатеринбург, 15 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 38 смертельных исходов от коронавирусной инфекции, сообщает 15 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. Число жертв в регионе достигло 6935.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В COVID-центрах на данный момент в тяжелом состоянии находятся 1002 человека. Из них 459 на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 7588 свердловчан.

За сутки выписаны 428 выздоровевших человек. С начала пандемии после прохождения лечения от коронавирусной инфекции больницу покинули 6935 человек.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, с начала пандемии число заразившихся коронавирусом в регионе превысило 147 тысяч.