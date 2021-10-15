Москва, 15 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Название должности лиц, призванных следить за соблюдением прав и свобод человека и защищать их, (часто употребляемое «омбудсмен) можно оказаться политически некорректным. Об этом 15 октября в ходе дискуссии на Всемирном конгрессе соотечественников, который проходит в Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Хочу предупредить, что в современном мире термин «омбудсмен», так часто употребляемый, может оказаться политически некорректным. Лучше говорить тогда, либо что есть «омбудсвуман» и «омбудсмен», — добавил Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства упомянул дискуссию, которая состоялась 14 октября на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге, и предложил «лучше говорить что-нибудь совсем нейтральное — «омбудсперсон», например.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что русское слово «уполномоченный» и «уполномоченная» ему «гораздо ближе».