Джакарта, 15 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии за сутки выявили 915 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 15 октября в Индонезии выявили 4 233 014 носителей SARS-CoV-2.

От COVID-19 в Индонезии за сутки скончались 41 человек. Всего эпидемия унесла жизни 142 889 человек в Индонезии.

Кроме того, коронавирусом в Индонезии переболели 4 070 807 человек.

В Индонезии зарегистрировано 19 318 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве связи и информации Индонезии заявили, что в настоящее время государство получило 282 490 700 доз вакцины против коронавируса.

Подробнее в материале:В Индонезии насчитывается более 282 млн доз вакцины от коронавируса