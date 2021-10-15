Екатеринбург, 15 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Свердловской области 14 октября выявлено ещё 575 носителей коронавируса. Из них 134 случая приходится на Екатеринбург, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Суточный показатель заразившихся коронавирусом вырос на 13. Днем ранее было зафиксировано 562 случая.

С начала пандемии в регионе выявили 147 139 случаев заражения. Оправились от болезни 134 907 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции умерли уже 6935 человек.

Напомним, с 25 октября в Свердловской области будет действовать система QR-кодов. Однако ряд рестораторов, персонал фитнес-индустрии и салонов красоты просят свердловского губернатора Евгения Куйвашева о смягчении антиковидных мер.