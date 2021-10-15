Бишкек, , 13:11 — REGNUM Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии обратились к турецким властям с просьбой оснастить киргизскую водолазную службу катером. Об этом стало известно в ходе встречи главы МЧС Бообека Ажикеева с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Также киргизские делегаты попросили у представителей турецких властей передать спасательному ведомству Киргизии вертолёты.

В ответ на это глава МВД Турции пообещал выделить МЧС Киргизии техническую помощь и оказать поддержку в сфере подготовки кадров.

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