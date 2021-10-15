Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Предприятия транспортной отрасли Санкт-Петербурга к 15 октября вакцинировали 80% своих сотрудников. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт в Петербурге

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К настоящему моменту 34 890 человек, или 86,2% работников компаний-перевозчиков, имеют справку либо о прохождении вакцинации или наличии антител, либо о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19. При этом 80% из них вакцинированы.

Как отметили в Смольном, агрегаторы такси «Ситимобил», «Таксовичкоф», «Яндекс.Такси» и другие компании также приняли меры по повышению уровня вакцинации среди своих водителей. Так, «Таксовичкоф» организовал еженедельную точку вакцинации на выпускающей площадке и проводит информирование водителей. «Сити-Мобил» прививает таксистов-партнеров при поддержке районных администраций. «Яндекс.Такси» разместил на навигационных картах метки для водителей такси с указанием пунктов вакцинации. Кроме того, компания открыла пункт вакцинации по адресу: набережная Обводного канала, 28.