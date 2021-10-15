В Ульяновской области не снижаются темпы распространения коронавируса
Ульяновск, 15 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области третий день подряд регистрируют по 357 случаев заражения коронавирусом, выздоровели за сутки 315 человек. Об этом 15 октября свидетельствуют данные оперативного штаба России.
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На сегодняшний день с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 88 235 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 357. Победил болезнь 77 521 пациент, в том числе за сутки вылечились 315 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли за сутки 12 человек. Всего с начала пандемии скончались 2784 пациента с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области запасов антиковидной вакцины более чем достаточно — свыше 100 тыс. доз. С начала прививочной кампании в регион поставили 485 752 комплекта вакцины.
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