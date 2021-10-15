Редмонд, США, 15 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Около 30 сотрудников издательской компании Paizo Publishing объявили о создании профcоюза. Об этом 14 октября сообщила twitter-страница United Paizo Workers.

TheAndrasBarta Настольные игры

Администрация аккаунта отметила, что United Paizo Workers является «одной из первых» профсоюзных организаций в индустрии настольных игр. Члены профсоюза поблагодарили всех, кто поддерживал их и в последнее время был «в ярости» из-за появившихся в сети рассказов об условиях, в которых работают сотрудники Paizo.

https://twitter.com/PaizoWorkers/status/1448698340745486336

Для справки: Paizo Publishing — компания, специализирующаяся на выпуске настольных ролевых игр, её офис расположен в Редмонде (штат Вашингтон, США). Наибольшую известность она получила как издатель популярной игры Pathfinder.

В сентябре 2021 года бывшая сотрудница Paizo Джессика Прайс разместила в Twitter скандальный пост. Она обвинила руководство компании в том, что оно проводит несправедливую политику при приёме людей на работу, нарушает права сотрудников и не торопится решать проблему сексуальных домогательств.