Ростов-на-Дону, 15 октября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки участие в прививочной кампании приняли около 3,7 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик во время вакцинации препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) от COVID-19 в прививочном пункте в Ледовом дворце

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В настоящее время общее число участников вакцинации от COVID-19 достигло 1 млн 618,73 тыс. человек (+ 3 672 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 534,56 тыс. человек (+ 4 752 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области принято решение расширить список граждан, которые должны привиться от COVID-19 в обязательном порядке. Это работники гостиниц, персонал организаций туристической отрасли, курьеры и волонтёры, работники промышленности.