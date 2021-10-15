Ростов-на-Дону, 15 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжается рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19, в связи с чем остаётся всё меньше свободных ковид-коек. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 15 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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В настоящее время лечение в стационарных условиях получают 4 814 заболевших COVID-19.В тяжёлом состоянии находятся 43 человека, кислородную поддержку получают 383 человека.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области загрузка коечного фонда для лечения COVID-19 превышает 90%. Решается вопрос об открытии дополнительных ковидных госпиталей в шести муниципальных образованиях, где ситуация с коронавирусом наиболее сложная.