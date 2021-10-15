Ростов-на-Дону, 15 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с ухудшением эпидемической обстановки предлагается ввести QR-коды при посещении парикмахерских и салонов красоты. С таким предложением выступил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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«Чтобы остановить рост заболеваемости, в первую очередь необходимо принимать дополнительные меры по разрыву механизма передачи вируса. Конечно же, здесь направленность на места массового скопления людей. Это введение QR-кодов, чтобы посещать торговые центры, спортивные мероприятия, концерты, театры, парикмахерские и всё, что с этим связано», — сообщил Ковалёв в интервью ГТРК «Дон-ТР».

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи с ухудшением эпидемической обстановки предлагается ввести QR-коды при посещении гостиниц, кинотеатров и театров, а также торгово-развлекательных центров. Возможность усиления коронавирусных ограничений будет изучена и представлена к рассмотрению.