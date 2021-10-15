Москва, 15 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Москве смертность от коронавирусной инфекции остаётся на стабильном уровне, следует из обновлённой статистики, опубликованной 15 октября оперативным штабом столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в городе умерли 70 пациентов, болевших ковидом. При этом статистику прошлых суток в штабе скорректировали — коронавирусная инфекция стала причиной смерти не 72, а 71 пациента. Тем не менее, в целом уровень смертности от COVID-19 уже несколько суток в городе меняется не значительно.

За сутки, по данным штаба, в больницы госпитализировали 1451 человека. Медицинская помощь по искусственной вентиляции лёгких оказывается 583 пациентам.