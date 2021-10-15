Вашингтон, 15 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Увольнению подлежат все военнослужащие ВМС США, которые в срок до 28 ноября не пройдут вакцинацию от COVID-19. Об этом говорится в обнародованной 14 октября вечером новой директиве командования американских ВМС, передает газета The Hill.

Defense.gov ВМС США

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«Моряки должны быть готовы к выполнению своей миссии в любое время, в любом районе мира, включая те, где показатели вакцинации низкие, а распространения заболевания — высокие. Иммунизация имеет первостепенное значение для защиты здоровья (военнослужащих вооруженных) сил и поддержания боеготовности флота», — приводит текст директивы газета.

Также в документе вводится последний срок для резервистов ВМС США — 28 декабря. При этом издание уточняет, что теперь находящиеся на военной службе американские моряки должны сделать вторую прививку не позднее 14 ноября, а резервисты — к 14 декабря. Вместе с тем, командование ВМС страны допускает исключения для отдельных лиц, в том числе и по медицинским показаниям.

Помимо того, отмечается, что на данный момент, по данным Пентагона, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли порядка 94% военнослужащих ВМС США. Кроме того, указывается, что новая директива дает полномочия по немедленному применению административных мер в отношении военнослужащих ВМС, которые не поставили прививки без должного разрешения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в США более 100 сотрудников Лос-Аламосской национальной ядерной лаборатории подали иск в суд из-за принуждения их к прохождению вакцинации от COVID-19.