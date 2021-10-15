Минск, 15 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Совет глав государств СНГ рассматривает 15 октября в формате видеоконференции 11 вопросов. Председательство в СНГ переходит от Белоруссии к Казахстану.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Выступая на мероприятии накануне 30-летия СНГ, Александр Лукашенко высказался на тему ликвидации СССР и важности создания из постсоветских республик нового интеграционного объединения. Он заявил: «Существуют разные точки зрения о прекращении существования Советского Союза, а если точнее, то его принудительного развала. Мое отрицательное отношение к этим событиям всем хорошо известно. Но в той критической ситуации создание такого интеграционного «купола», укрывшего бывшие союзные республики от хаоса и экономического коллапса, было, скорее всего, верным решением. За три десятилетия Содружество прошло непростой путь становления и стало признанной международным сообществом региональной организацией».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко в своём выступлении отметил, что «универсальность, добровольность, равноправие — основополагающие принципы, которые способствовали сдерживанию многих разрушительных процессов, помогли стабилизации экономик, сохранению торговых связей между странами».

«По сложившейся традиции в юбилейный год предполагается принятие соответствующего Заявления глав государств Содружества. В представленном нам проекте подведены итоги 30-летней деятельности организации, определены задачи по расширению взаимовыгодного сотрудничества, адаптации СНГ к нынешним реалиям, противодействию современным вызовам и угрозам», — сказал несменяемый с 1994 года руководитель постсоветской республики.